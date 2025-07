PM prende 3 e apreende 35 quilos de drogas na zona leste de SJC

Policiais militares prenderam três homens e apreenderam 35 quilos de drogas em São José dos Campos, entre a noite de sábado (12) e a madrugada deste domingo (13). A ação aconteceu na zona leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após denúncia de uma tentativa de homicídio, a Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) constataram que a casa da vítima havia sido atingida por disparos de arma de fogo. Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de que o autor dos disparos seria um dos líderes do tráfico de drogas na região leste.