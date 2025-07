Embraer: Tarifaço tem impacto de US$ 9 mi por avião, diz Tarcísio

"A gente tem tentado nutrir a embaixada [dos EUA] com mais informações. Se você pegar 30% dos voos que saem de Washington, do [aeroporto] Ronald Reagan, e de Nova York, do La Guardia, são feitos em aviões da Embraer. A gente tem encomendas enormes da Embraer para os EUA, só a America Airlines tem 90 aviões. O tarifaço acrescenta US$ 9 milhões a cada aeronave. Isso torna a operação inexequível, inviável, tem um efeito deletério", disse Tarcísio.

As ações da Embraer caíram cerca de 10% após 'tarifaço' de Trump (ver aqui).

A Embraer informou que está avaliando os possíveis impactos em seus negócios da possibilidade de aumento de tarifa anunciada na quarta-feira (9) pelo presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump, em taxar os produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto (ver aqui).