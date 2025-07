Francisco é encontrado morto em terreno baldio; polícia investiga

Francisco das Chagas Ribeiro, de 30 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio na manhã do último sábado (12), em Castelo (PI).

O corpo foi encontrado em um terreno nos fundos de uma ex-agência do banco Bradesco.