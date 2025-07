'Jesus é real', diz menino de 7 anos ao ter visão antes da morte

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Antes do meu filho Jonathan ter sido ressuscitado, ele apontou para um canto, como se estivesse vendo alguém, mas eu não o entendi, então dei a ele papel e caneta para escrever o que queria me dizer. Mas não consegui compreender sua letra. Ele já estava muito fraco e tremendo, então não conseguia segurar a caneta apropriadamente. Mas antes de as enfermeiras darem o código azul [emergência médica crítica], ele foi capaz de escrever isso. ‘Jesus é real’. E isso me deixou maravilhado, pois era claramente ser possível de ler. E eu acredito que ele viu Jesus, porque Aidy, minha esposa, viu uma luz brilhante e uma mão segurando meu filho que estava ascendendo enquanto ele sorria”, contou o pai.