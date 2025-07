Fisioterapeuta morre carbonizado dentro de câmara hiperbárica

O fisioterapeuta Walter Foxcroft, de 43 anos, morreu na última quarta-feira (9) vítima de um incêndio dentro de uma câmara hiperbárica, no estado do Arizona (EUA).

O corpo do fisioterapeuta foi achado carbonizado no interior da câmara hiperbárica, instalada na clínica dele.