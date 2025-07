Gerente do McDonalds é morta a facadas por jovem funcionária

Uma gerente do McDonald's foi morta a facadas por uma funcionária dentro de uma lanchonete da franquia, na região de Detroit (EUA). A vítima foi identificada como Jennifer Harris, de 39 anos, que era mãe de seis filhos e trabalhava havia 15 anos na empresa. O caso aconteceu na última quinta-feira (10), por volta das 10h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a polícia, após uma discussão, Jennifer pediu à funcionária que fosse embora. A funcionária foi embora, mas voltou logo em seguida, com uma faca de cozinha e com o rosto coberto por uma máscara.