Após carona, patrão tenta matar funcionário: 'seu dia vai chegar'

Um patrão é suspeito de tentar matar um funcionário depois de oferecer uma carona a ele. “Teu dia vai chegar. Eu vou te matar”, teria dito o patrão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu na última sexta-feira (11) em Inácio Martins, no Paraná. Patrão e funcionário estavam a caminho do trabalho no carro da empresa. Em certo momento, o patrão teria parado o carro e dito ao funcionário: “Você é um moleque”.