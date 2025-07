Homem mata a 'ex' após ela enviar vídeo íntimo com atual marido

Um homem matou a sua ex-mulher após ela ter enviado a ele um vídeo íntimo, em que a mostrava tendo relações sexuais com o atual companheiro.

O caso aconteceu na República Dominicana. Ernesto W. Jiménez se apresentou à polícia e confessou ter matado a ex-companheira, Luz Clarita Castro Quijada, no dia 19 de março.