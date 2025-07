Com ajuda do CSI, PM prende homem com carro roubado em SJC

Com ajuda do CSI, a Polícia Militar prendeu um homem com um carro roubado na zona sul de São José dos Campos.

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (11), no Campo dos Alemães, entre a avenida dos Evangélicos e a praça Padre Wilson da Cunha.