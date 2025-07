Taubaté vence a primeira, decola e embala para Clássico do Vale

O Taubaté venceu o São Caetano por 2 a 0 na tarde deste sábado (12), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela quinta rodada da primeira fase do grupo 4 da Copa Paulista.

Assim, o Burro da Central, comandado pelo técnico Rogério Henrique, conquista o primeiro triunfo no torneio, vai a 6 pontos e sobe para o terceiro lugar, dentro da zona de classificação. E o time do ABC, com 3, está em penúltimo lugar na chave.