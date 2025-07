Tarcísio: tarifaço ameaça tornar inviáveis exportações da Embraer

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste sábado (12) que o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça atingir diretamente a Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo, que tem sede em São José dos Campos. De acordo com o chefe do Executivo paulista, a venda de aeronaves para os EUA poderia se tornar "inviável".

Trump anunciou que ampliará em 50% a taxação de produtos exportados pelo Brasil, a partir de 1º de agosto. Para especialistas, a Embraer é a principal vítima do tarifaço (ver aqui).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp