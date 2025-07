VÍDEO: Aluno dá tapa no rosto de professora após chegar atrasado

Um aluno agrediu uma professora com um tapa no rosto após chegar atrasado na sala de aula e subir em mesa para tentar desligar ar-condicionado sem permissão. O caso, ocorrido em Brumado (BA), foi registrado em vídeo e viralizou.

O caso gerou revolta entre educadores e será investigado.

