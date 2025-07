Traição: Mulher bate no marido após 'revelação' enquanto orava

Um homem foi agredido pela esposa após ter sido acusado por ela de traição. A mulher afirmou ter descoberto a traição por meio de um "sinal" enquanto orava.

O marido, de 37 anos, procurou a polícia na última quarta-feira (9), em Campo Grande (MS). O caso teria ocorrido na casa da mãe do homem.