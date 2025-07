Após matar aula, menina de 12 anos vai à UPA e descobre gravidez

Após matar aula, uma menina de 12 anos relatou dores abdominais, procurou atendimento médico e descobriu que está grávida.

O caso aconteceu em Nova Serrana (MG), na última quinta-feira (10), e é investigado como "estupro de vulnerável".