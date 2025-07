Jovem é preso após compartilhar fotos e vídeos íntimos de colega

Um jovem foi preso após compartilhar fotos e vídeos íntimos de uma colega de trabalho.

O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (9), em Contagem (MG). O rapaz, de 19 anos, trabalhava com a vítima, de 21 anos, em uma sorveteria.