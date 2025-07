Mulher é assassinada a tiros por dois homens

Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (10), após ser abordada por dois homens em uma motocicleta. A vítima, identificada como Débora Carvalho dos Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O crime aconteceu no Bairro Vila Olinda, em Rondonópolis, cidade localizada a cerca de 218 km de Cuiabá, no estado de Mato Grosso.