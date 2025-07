Após três horas de s3x0, Lula descansa músculos

Um estudo recente revelou que lulas da espécie Euprymna tasmanica sofrem fadiga muscular após sessões de acasalamento que podem durar até três horas. A pesquisa aponta que os animais precisam de pelo menos 30 minutos para recuperar a capacidade plena de natação.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Melbourne, na Austrália, e publicada na revista científica Biology Letters. De acordo com os cientistas, esse período de recuperação representa um risco à sobrevivência da espécie, já que a limitação de mobilidade aumenta a vulnerabilidade das lulas a predadores.