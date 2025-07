Matou os pais e deixou a irmã descobrir os corpos

Uma adolescente de 17 anos foi presa sob a acusação de assassinar os próprios pais. O caso, que causou comoção, está sendo investigado pelas autoridades locais, e a jovem responderá como adulta por dois homicídios e dois crimes de agressão agravada.

O crime ocorreu no Condado de Carroll, no estado da Geórgia (EUA). Segundo o Departamento de Polícia local, Sarah Grace Patrick se apresentou voluntariamente e foi detida após a descoberta dos corpos de seus pais, Kristin Brock, de 41 anos, e James Brock, de 45, encontrados sem vida no quarto principal da residência da família, localizada na cidade de Carrollton.