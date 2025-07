Pai e filho morrem juntos após carro se partir ao meio em batida

Dois homens da mesma família morreram em um grave acidente na manhã de sexta-feira (11), na PR-160. As vítimas foram identificadas como Aparecido Donizete da Silva e seu filho, Jeferson Anderson da Silva.

O caso ocorreu em Londrina, no norte do Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pai e filho seguiam de Sertaneja para Cornélio Procópio, em um Volkswagen Fusca, quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva. O carro colidiu violentamente contra um pé de manga às margens da rodovia e se partiu ao meio.