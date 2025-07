'Coach de Taubaté' sofre processo e XP quer valor milionário

A XP Investimentos ingressou com uma ação judicial contra o youtuber Daniel Penin, conhecido nas redes como “coach de Taubaté”. A empresa acusa o influenciador de divulgar informações falsas com o intuito de enganar o público e obter vantagens financeiras por meio da venda de produtos.

O caso ocorreu em São Paulo, onde a corretora alega que Penin, que possui mais de 2,6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, estaria utilizando conteúdos com aparência jornalística para promover nutracêuticos — substâncias como vitaminas e aminoácidos — de maneira enganosa.