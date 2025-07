Incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros na Rodovia dos Tamoios

Um incêndio em área de vegetação às margens da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da noite desta sexta-feira (11). A ocorrência foi registrada por volta das 18h19, na altura do km 7, no bairro Tinga, sentido Leste.

De acordo com os bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente e geraram uma densa fumaça, comprometendo a visibilidade dos motoristas que trafegavam pela rodovia.