Ex-diretora de presídio é acusada por morte de dono de site

O caso ocorreu em Eunápolis, no sul da Bahia. Conforme apurado, Alan publicou críticas contra Joneuma, chamando-a de “miliciana” e denunciando supostos esquemas de corrupção dentro do presídio, incluindo a entrada de produtos proibidos e favorecimento político.

As investigações indicam que a ex-diretora teria solicitado a Edinaldo Pereira, conhecido como “Dada” — líder do Primeiro Comando de Eunápolis e então detento —, que “resolvesse” a situação com o jovem. Dada foi um dos 16 presos que fugiram da unidade em dezembro, episódio no qual Joneuma também teria participação.

Interceptações telefônicas revelaram o incômodo da ex-diretora com as publicações. No dia 7 de junho de 2024, Alan foi sequestrado em casa por dois membros da facção criminosa, entre eles Marcos Vinicius Tavares Ferreira Santos, o “Gago”.

A vítima foi levada a um local conhecido como “desembolo”, onde a facção costuma executar suas vítimas de forma brutal, geralmente com pauladas ou pedradas. O caso segue sob investigação.