Asfixiou bebê prematuro para abort@r, jogou no lixo e filmou

Em um caso que chocou as autoridades, uma adolescente de 17 anos é investigada por supostamente ter provocado um aborto, asfixiado o bebê prematuro e descartado o corpo em um lixão. A denúncia levou a polícia a iniciar as investigações no último domingo (6).

O crime teria ocorrido na Estrutural, onde investigadores da 8ª Delegacia de Polícia apuram os detalhes do caso. A menor foi localizada na casa de uma tia.