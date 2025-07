Médica é encontrada sem vida em apartamento

Uma médica de 47 anos foi encontrada sem vida em seu apartamento na tarde desta quarta-feira (9). O caso foi registrado como "morte suspeita" e está sob investigação da Polícia Civil.

O fato ocorreu na região do Parque Faber 1, em São Carlos, interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada deitada de costas sobre a cama. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizaram manobras de reanimação, mas a morte foi confirmada no local. O médico do SAMU informou que a mulher havia ingerido uma grande quantidade de medicamentos.