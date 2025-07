Não deu conta do recado e foi mutilado pela companheira

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante o conflito, Gift mordeu e cortou a ponta do órgão genital de Sunday, causando mutilações sérias. A vítima foi socorrida e levada com urgência a um hospital da região, onde segue sob cuidados médicos.

A agressora foi detida pela polícia local, que abriu investigação para apurar as circunstâncias e a motivação do crime. Segundo as autoridades, o caso pode resultar em acusação formal por agressão com lesões mutilantes. Testemunhas estão sendo ouvidas, e novas diligências devem ocorrer nos próximos dias.