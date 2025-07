Casal vai a motel sem grana e deixa moto roubada como 'garantia'

Um casal deixou um motel sem pagar a conta e abandonou uma motocicleta roubada como suposta garantia de retorno. O caso aconteceu na noite de terça-feira (8) e mobilizou a Polícia Militar por volta das 23h10.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O episódio ocorreu em Caxias, no interior do Maranhão, em um estabelecimento localizado no Residencial Hélio Queiroz. Segundo relato da administração do motel, o casal utilizou os serviços do local, alegou não ter dinheiro para quitar o valor e prometeu voltar depois para realizar o pagamento. Como "garantia", deixaram uma moto Honda Pop 100, de cor branca.