Valeu, Panda! Pedro Henrique morre em Jacareí aos 44 anos

Com grande pesar, familiares e amigos se despedem de Pedro Henrique Matheus da Costa Ferreira, conhecido carinhosamente como “Panda”, que faleceu nesta sexta-feira (11), aos 44 anos. Natural de Jacareí, ele era muito querido por sua alegria, educação e carisma.

As últimas homenagens a Pedro Henrique estão sendo prestadas na Sala Paris do Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida acontece neste sábado (12), das 9h30 às 13h30, seguida do sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.