'Luz em cada passo'; menina morta em cânion era escoteira

Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, morreu após cair de um mirante durante uma viagem de férias. A menina era integrante do Grupo de Escoteiros Santos Dumont e foi homenageada por colegas como uma jovem alegre, dedicada e cheia de luz.

O acidente aconteceu em Cambará do Sul, na região da Serra Gaúcha. Segundo o Corpo de Bombeiros, Bianca caiu de uma altura estimada em 70 metros. Ela havia se afastado do grupo correndo em direção à borda do penhasco, durante uma pausa para lanche. O pai ainda tentou segurá-la, mas não conseguiu evitar a queda.