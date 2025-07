São José comemora 12º título seguido dos Jogos Regionais

São José dos Campos conquistou de forma antecipada, nesta sexta-feira (11), o 12º título consecutivo dos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A competição reúne cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e parte do Alto Tietê.

A vitória foi assegurada com três dias de antecedência para o fim da 67ª edição do evento, graças ao desempenho dominante da delegação joseense, que somou mais 34 pontos com os resultados desta sexta. A cidade alcançou o topo do pódio nas disputas de damas masculino e feminino livre e no xadrez masculino sub-21, além de conquistar a prata no xadrez feminino livre. As partidas foram realizadas em Ferraz de Vasconcelos.