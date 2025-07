Menina de 13 anos é decapitada por jovem inspirado em 'Dexter'

Keila Nicole, de 13 anos, foi encontrada morta em circunstâncias brutais no dia 3 de julho, um dia após desaparecer. A adolescente havia saído de casa para encontrar amigas e não retornou. Seu corpo foi localizado decapitado e desmembrado, em meio à vegetação, debaixo de uma árvore.

O caso ocorreu em San Quintín, nos arredores de Rosario, em Baja California, região de perfil agrícola e pesqueiro. A mãe da menina iniciou as buscas imediatamente após o desaparecimento, e a polícia foi acionada para dar início às investigações. Segundo a promotora do estado, María Elena Andrade Ramírez, o corpo foi achado em uma área isolada e de difícil acesso.