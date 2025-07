Polícia prende sete pessoas de uma quadrilha por tráfico no Vale

Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (11) resultou na prisão de sete pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas em Pindamonhangaba.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia local em conjunto com o Setor de Investigações Gerais, contando com o reforço de equipes de várias cidades da região do Vale do Paraíba, incluindo Taubaté, São José dos Campos e Campos do Jordão.