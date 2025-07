Homem deixa bilhete e exige R$ 60 mil para não matar patrão

Um caminhoneiro foi preso na última quarta-feira (9) após deixar um bilhete ameaçador em uma empresa exigindo o pagamento de R$ 60 mil via Pix para que o ex-patrão não fosse assassinado. O caso é investigado como tentativa de extorsão.

O crime ocorreu em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. Câmeras de segurança da empresa registraram o momento em que o suspeito chegou dirigindo uma carreta, colou o bilhete no portão do estabelecimento e deixou o local rapidamente.