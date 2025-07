Ladrão preso após agredir idosa no Vale diz que estava drogado

O crime foi flagrado por uma câmera de vigilância. O ladrão, que pilotava uma moto branca, abordou a idosa e arrancou a bolsa da vítima. Depois, jogou a idosa no chão, com força -- ela sofreu fraturas na bacia e na cabeça.

O ladrão preso um dia depois de roubar e agredir uma idosa de 83 anos, em Taubaté, afirmou à polícia que estava sob efeito de drogas no momento do crime, ocorrido na última quinta-feira (10), na Vila São José. Ele foi preso pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) e tem outras passagens por roubo.

O ladrão foi localizado e preso no bairro Água Quente. Com ele, foram apreendidas as roupas utilizadas no momento do crime e a motocicleta usada na fuga.

Durante o interrogatório, ele confessou a autoria do roubo e alegou estar sob efeito de drogas. A polícia representou pela prisão temporária do suspeito por 30 dias, pedido que foi aceito pelo Poder Judiciário.

Em nota, a Deic de Taubaté reforçou o compromisso com a segurança da população e afirmou que continuará empregando todos os esforços para esclarecer crimes graves e responsabilizar os autores.