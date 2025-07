Criança que morreu após queda em cânion é identificada

Uma criança de 11 anos morreu ao cair de um mirante no Cânion Fortaleza, na última quinta-feira (10). O corpo de Bianca Bernardon Zanella foi localizado por equipes de resgate cerca de dez horas após o acidente. A vítima foi encontrada 70 metros abaixo do ponto de queda, e a remoção ocorreu por volta das 23h.

O caso aconteceu em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. Bianca era natural de Curitiba (PR) e visitava o parque com os pais. Segundo a prefeitura local, ela teria se afastado do grupo enquanto se dirigiam a um banco no mirante. O pai tentou impedir a aproximação da borda, mas não conseguiu evitar a queda. O local, de difícil acesso, não possui proteção como grades ou cercas.