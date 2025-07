Adeus, Manu: menina morre após 6 anos em coma

A menina Manuelle Hilgemberg Eurich, de 9 anos, morreu nesta sexta-feira (11), após passar seis anos em coma em decorrência de um afogamento. O acidente aconteceu em 2018, quando ela estava em uma viagem com a família. Desde então, a criança enfrentava complicações graves de saúde e permanecia em estado vegetativo.

O caso aconteceu em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Após o afogamento, Manuelle sofreu danos cerebrais severos, com mais de 90% de comprometimento, segundo informações divulgadas pelo portal aRede. Desde o acidente, ela estava sob cuidados intensivos, internada no Hospital Geral Unimed.