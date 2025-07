Arraiá do Rancho: fim de semana com música e gastronomia

Neste fim de semana, o Rancho Eldorado realiza a 3° edição do Arraiá do Rancho. Serão três dias de evento, com música, dança e comidas típicas. A festa acontece entre os dias 11 a 13 de julho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O evento acontece no Rancho Eldorado, localizado na Rua Salviano José da Silva, 300 – Jardim Vale do Sol, São José dos Campos/SP, com estacionamento e fácil acesso.

No domingo, haverá entrada solidária: além de entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, a festa receberá entre 300 crianças e idosos de instituições atendidas pelo Rancho Eldorado.

Além das atrações musicais, o evento conta com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, brincadeiras para as crianças e um ambiente familiar.

Os ingressos no site ingressos10.com.br/3arraiadorancho -- entradas a partir de R$ 20; crianças com até 12 anos não pagam.