Prefeitura contrata Urbam para executar as obras no Mercadão

A Prefeitura de São José dos Campos contratou a Urbam (Urbanizadora Municipal S/A), por dispensa de licitação, para executar as obras de requalificação do Mercado Municipal, no centro da cidade. A medida foi confirmada nesta sexta-feira (11), em publicação no Diário Oficial do Município.

Empresa ligada à prefeitura, a Urbam foi contratada para finalizar a obra pelo valor de R$ 9,28 milhões, quase 2,5 vezes mais caro do que o contrato feito no ano passado com uma empresa, que foi rescindido. O prazo de conclusão é de 24 meses.