Fogo atinge bambuzal mobiliza Corpo de Bombeiros em Guará

Um incêndio atingiu um bambuzal localizado no bairro Jardim Modelo, também conhecido como Broca, em Guaratinguetá, na tarde desta sexta-feira (11). As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação seca, exigindo a atuação urgente do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O fogo gerou preocupação entre os residentes devido à proximidade com casas e comércios locais. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio ou registro de feridos.