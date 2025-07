Vídeo mostra apreensão de 140 quilos de 'skunk' pela PRF no Vale

Vídeo mostra a ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que resultou na maior apreensão de "skunk" de 2025 no estado de São Paulo. A operação ocorreu na manhã desta sexta-feira (11), na rodovia Presidente Dutra em Lavrinhas, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Foram apreendidos 139,8 quilos de “skunk”, também conhecido como supermaconha. A droga estava escondida em uma caminhonete. O motorista do veículo foi preso em flagrante.