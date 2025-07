PRF apreende 140 kg de 'skunk' na Dutra e prende homem no Vale

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou a maior apreensão de "skunk" de 2025 no estado de São Paulo. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (11), na rodovia Presidente Dutra em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. Foram apreendidos 139,8 quilos da droga, que estava escondida em uma caminhonete. O motorista do veículo foi preso em flagrante.

A apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência da PRF. Com base em análises de risco, os policiais deram ordem de parada a uma caminhonete Hyundai HR branca, com placas do Paraná, na altura do km 18 da rodovia. Durante a fiscalização do compartimento de carga, que oficialmente transportava bobinas de papel, os agentes encontraram diversos pacotes contendo o entorpecente.