Ações da Embraer caem cerca de 10% após 'tarifaço' de Trump

De acordo com cálculos feitos por Wellington Lourenço, analista da Ágora Investimentos, a tarifa de 50% representaria um impacto potencial de US$ 220 milhões no EBIT (lucro antes de juros e impostos) estimado para Embraer em 2025.

A conta, entretanto, considera um cenário em que a companhia não repassa os preços aos consumidores. Além disso, ainda não está claro como a taxação seria aplicada para modelos de aeronaves produzidos inteiramente ou parcialmente nos Estados Unidos, como o Phenom e o Praetor.

Cautela.

“O anúncio de tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos representa um dos movimentos comerciais mais agressivos da atual gestão Trump”, avaliou Daniel Nogueira, também da InvestSmart XP. Para ele, o impacto foi imediato no Ibovespa, com Embraer e Minerva (BEEF3) entre as maiores baixas. Enquanto a fabricante de aeronaves perdeu quase 8%, a Minerva, com 16% da receita exposta ao mercado americano, estimou perdas de até 5% na receita líquida consolidada.