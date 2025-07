São José Futsal pega o Umuarama fora de casa e já sonha com G-16

O São José Futsal visita o Umuarama na manhã deste domingo (13), a partir das 11h, no Ginásio Amario Vieira da Costa, em Umuarama (PR) em jogo que vale pela 12ª rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Apesar de um inesperado empate por 7 a 7 no meio de semana contra o Praia Grande, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, o time da região vem de duas vitórias seguidas pela Liga Nacional.