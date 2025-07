Em 35 anos, Taubaté doou 58 áreas para empresas sem licitação

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Antes da Justiça apontar a inconstitucionalidade desse trecho da norma, a Prefeitura de Taubaté promoveu 58 doações ou concessões de área para empresas sem a realização de prévio processo licitatório. O balanço foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

Segundo o balanço, 29 doações foram feitas entre 1988 e fevereiro de 2008, com base em normas anteriores. As outras 29 doações foram feitas entre março de 2008 - quando foi criada a lei do Proinde (Programa Ostensivo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico), que ainda está em vigor - e dezembro de 2023.

Retomada.

Ainda na resposta ao requerimento, o prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que a Prefeitura tem interesse em voltar a disponibilizar áreas para atrair empresas, e que existem terrenos disponíveis no Piracangaguá 1, no Piracangaguá 2, no Una 1, no Una 2, no Parque Aeroporto e no São Gonçalo.

O prefeito ressaltou que "o município de Taubaté não realiza mais doações de áreas públicas, adotando atualmente o modelo de concessão de direito real de uso de área" - ou seja, em vez de transferir a propriedade da área para a empresa, o uso do imóvel é autorizado por prazo determinado.