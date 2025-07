Mãe chega do trabalho e encontra filha de 17 anos morta em casa

Ao chegar do trabalho, uma mãe encontrou a filha de 17 anos morta dentro de casa. O caso aconteceu em Colombo (PR), na última quinta-feira (10). “Era a alegria dessa casa”, disse a mãe da adolescente.

A mãe encontrou o corpo da filha, Camila Vitória, com sinais de violência, por volta das 21h. A jovem foi morta a facadas. A polícia suspeita que o crime tenha sido praticado no período da tarde e que o assassino seja conhecido pela família.