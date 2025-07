Médica é encontrada morta em cima da cama em apartamento

A polícia investiga a morte de uma médica de 47 anos, que foi encontrada sem vida em seu apartamento, em São Carlos (SP), na tarde da última quarta-feira (9).

O caso foi registrado como morte suspeita. De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da médica foi encontrado sobre a cama. O local foi periciado e não foram encontrados sinais de violência.