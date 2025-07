Procon de Taubaté alerta sobre golpes com falsas notificações

O Procon de Taubaté emitiu um alerta à população sobre o envio de falsas notificações de audiência por e-mail, utilizando indevidamente o nome do Procon-SP. Essas mensagens são fraudulentas e têm como objetivo aplicar golpes, segundo o Procon, buscando obter dados pessoais e financeiros dos consumidores.

As comunicações falsas geralmente apresentam links suspeitos, linguagem genérica ou automatizada e são enviadas em horários incomuns, características típicas de tentativas de golpe digital.