Campeão mundial com a Seleção Brasileira, Everton é morto a tiros

Câmera de segurança flagrou o momento em que o ex-jogador de vôlei Everton Fagundes Pereira da Conceição, de 46 anos, conhecido como “Boi”, foi baleado e perdeu o controle do veículo que conduzia, em Cuiabá, na noite dessa quinta-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Everton foi encontrado morto dentro de uma caminhonete após ser baleado. O crime aconteceu nas imediações do Posto Bom Clima e está sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso.