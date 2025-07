Corpo de Bombeiros fará simulado de resgate em montanha do Vale

O Corpo de Bombeiros realizará um exercício simulado de resgate técnico em montanha, no Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, na Estrada Municipal do Bauzinho, em São Bento do Sapucaí. O treinamento está marcado para a próxima terça-feira (15), às 11h.

Segundo a corporação, a atividade tem como finalidade treinar e aperfeiçoar as técnicas de resgate em áreas de difícil acesso, promovendo a “integração entre os órgãos envolvidos e garantindo uma resposta mais eficaz e segura em situações reais, especialmente diante do aumento do turismo de aventura e esportes de montanha”.