Trump diz que falará com Lula sobre tarifas ‘em algum momento’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (11) que conversará com o presidente Lula (PT) sobre as tarifas “em algum momento”. Trump falou a repórteres ao deixar a Casa Branca para visitar o Estado do Texas, devastado pelas enchentes.

O presidente dos Estados Unidos voltou a afirmar que Lula está tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro de forma "muito injusta". E relembrou quando negociou com então presidente no contexto das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Trump.