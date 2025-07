Apostas do Vale faturam R$ 87 mil na quina da Mega-Sena; VEJA

Duas apostas feitas no Vale do Paraíba faturaram R$ 43,5 mil cada uma na quina da Mega-Sena nessa quinta-feira (10), no concurso de número 2.886, garantindo mais de R$ 87 mil em prêmios na região. As dezenas sorteadas foram: 02 – 13 – 19 – 20 – 55 –59.

Os bilhetes foram feitos nas lotéricas Zebrinha e Combinação Milionária, respectivamente em Jacareí e Taubaté. Ambos os jogos foram de apostas simples de seis números.